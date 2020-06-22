"Не обязал и не браки": Юрист объяснил позицию ЕСПЧ по однополым союзам. Конституция не мешает

Новость о решении Европейского суда по правам человека в пользу трех гомосексуальных пар, которым в России было отказано в юридической фиксации их гражданских отношений, вызвала большой резонанс в обществе. Несмотря на то, что Sobesednik.ru и другие СМИ сообщали именно о решении в пользу однополых «союзов», в комментариях российских официальных лиц и в интерпретациях недобросовестных СМИ эта формулировка была преобразована в однополые «браки», что идет в разрез с позицией ЕСПЧ.

В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что однополые браки запрещены прошлогодней редакцией Конституции РФ, а глава комиссии Госдумы по вмешательству во внутренние дела увидел в этом решении вмешательство во внутренние дела. Не прошел мимо и единоросс Петр Толской, который представляет партию власти в Москве: «Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и уж тем более с российским законодательством», — написал он.

Однако все эти высказывания не имеют никакого отношения к действительности, потому что все перечисленные лица неверно изучили материалы, опубликованные в СМИ. На самом деле ЕСПЧ заявил совсем не о том: «Нет, не обязал и не браки, — объясняет глава международной практики правозащитного центра «Агора» Кирилл Коротеев. — Да, в силу международного права у России обязанность признавать союзы людей одного пола есть уже несколько лет. Нет, даже новый текст Конституции не мешает признать такие союзы».

По словам эксперта, в решении ЕСПЧ речь идет о том, что страна действительно не обязана предоставлять возможность заключать однополые браки, однако это вовсе не должно мешать гомосексуальным людям регистрировать свои отношения в иных формах. «Полное отсутствие признания однополых отношений дискриминационно», — пишет Коротеев со ссылкой на позицию ЕСПЧ.

К примеру, если в зарегистрированном браке один из супругов имеет возможность наследовать имущество другого в случае его смерти, то однополые пары такой возможности часто лишены, указывает юрист «Агоры» со ссылкой на решение ЕСПЧ против Польши, где такой инцидент также был расценен как дискриминация ещё в 2010 году.

Он объясняет, что, согласно позиции ЕСПЧ, однополые «союзы» вовсе не должны быть приравнены к традиционным «бракам», но юридическая фиксация таких отношений должна присутстсвовать, с чем уже давно согласился и российский судья в составе ЕСПЧ Дмитрий Дедов, который счел, что это «может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи».

Гетеросексуальный брак, как поясняет эксперт, не станет хуже, если пары одного пола получат возможность «зарегистрировать свои отношения», а отсылки российских спикеров к тому, что большая часть общества отказывается признавать права однополых пар, вовсе не является основанием для дискриминации меньшинств.