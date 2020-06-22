Сегодня, в 12:34

"Не обязал и не браки": Юрист объяснил позицию ЕСПЧ по однополым союзам. Конституция не мешает

"Даже новый текст Конституции не мешает": Юрист "Агоры" объяснил, решение ЕСПЧ по однополым союзам в России

Фото: Global Look Press

Новость о решении Европейского суда по правам человека в пользу трех гомосексуальных пар, которым в России было отказано в юридической фиксации их гражданских отношений, вызвала большой резонанс в обществе. Несмотря на то, что Sobesednik.ru и другие СМИ сообщали именно о решении в пользу однополых «союзов», в комментариях российских официальных лиц и в интерпретациях недобросовестных СМИ эта формулировка была преобразована в однополые «браки», что идет в разрез с позицией ЕСПЧ. 

В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что однополые браки запрещены прошлогодней редакцией Конституции РФ, а глава комиссии Госдумы по вмешательству во внутренние дела увидел в этом решении вмешательство во внутренние дела. Не прошел мимо и единоросс Петр Толской, который представляет партию власти в Москве: «Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и уж тем более с российским законодательством», — написал он.

Однако все эти высказывания не имеют никакого отношения к действительности, потому что все перечисленные лица неверно изучили материалы, опубликованные в СМИ. На самом деле ЕСПЧ заявил совсем не о том: «Нет, не обязал и не браки, — объясняет глава международной практики правозащитного центра «Агора» Кирилл Коротеев. — Да, в силу международного права у России обязанность признавать союзы людей одного пола есть уже несколько лет. Нет, даже новый текст Конституции не мешает признать такие союзы».

По словам эксперта, в решении ЕСПЧ речь идет о том, что страна действительно не обязана предоставлять возможность заключать однополые браки, однако это вовсе не должно мешать гомосексуальным людям регистрировать свои отношения в иных формах. «Полное отсутствие признания однополых отношений дискриминационно», — пишет Коротеев со ссылкой на позицию ЕСПЧ.

К примеру, если в зарегистрированном браке один из супругов имеет возможность наследовать имущество другого в случае его смерти, то однополые пары такой возможности часто лишены, указывает юрист «Агоры» со ссылкой на решение ЕСПЧ против Польши, где такой инцидент также был расценен как дискриминация ещё в 2010 году.

Он объясняет, что, согласно позиции ЕСПЧ, однополые «союзы» вовсе не должны быть приравнены к традиционным «бракам», но юридическая фиксация таких отношений должна присутстсвовать, с чем уже давно согласился и российский судья в составе ЕСПЧ Дмитрий Дедов, который счел, что это «может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи».

Гетеросексуальный брак, как поясняет эксперт, не станет хуже, если пары одного пола получат возможность «зарегистрировать свои отношения», а отсылки российских спикеров к тому, что большая часть общества отказывается признавать права однополых пар, вовсе не является основанием для дискриминации меньшинств.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 часа назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 5 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 16 минут назад

Песков не смог прокомментировать данные Росстата о положении российских семей

Общество 34 минуты назад

Россию ждёт китайско-индийское качество вакцинации

Политика 35 минут назад

"Медуза"*: Белгородская область обогнала Москву по прививкам, введя доплаты медикам

Общество 55 минут назад

Слепнущего отца экс-директора ФБК будут судить, несмотря на госпитализацию

Общество 1 час назад

Стрелявший в 13-летнюю девочку полицейский получил реальный срок. Сперва дали условный

Общество 1 час назад

Обязательная вакцинация в России действует уже более чем в 30 регионах: Инфографика

Общество 2 часа назад

Власти спросят у москвичей, кого следующим подвергнуть обязательной вакцинации

Общество 2 часа назад

"Мрачная фантастика обретает реальность": россияне в гневе от новостей о татуировках в виде QR-кодов

Общество 2 часа назад

Илья Гращенков: QR-коды предложили татуировать на человеке – что дальше?

Общество 2 часа назад

Не для обсуждения: Кузнецова высказалась о вакцинации подростков от коронавируса

Общество 3 часа назад

В России очередной рекорд по смертям из-за COVID-19 на фоне снижения числа заболевших

Общество 3 часа назад

Новые "Цапки": на юге реабилитируют лидеров банды и арестовывают их жертв

Политика 4 часа назад

Телеканалы Грузии прервали эфир после избиений на ЛГБТ-акции. Они требуют отставки премьера

Общество 5 часов назад

По 10 тысяч на школьника начнут раздавать с 16 августа. Но понадобится заявление

Общество 5 часов назад

В Москве начали делать татуировки с QR-кодами для прохода в рестораны и бары

Общество 5 часов назад

Назван необходимый минимальный доход семьи, чтобы выжить в пандемию в России

Общество 5 часов назад

Русской зиме конец. Через 30 лет России обещают потепление до европейских значений

Происшествия 08:58

На Урале завели дело после гибели двух работников детсада, чистивших канализацию

Предположительно, 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий отравились при очистке стоков, в детском саду идет проверка

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика