Запретившего однополые браки Евродепутата задержали на секс-вечеринке для геев

В центре Брюсселя правоохранители нагрянули на одну из секс-вечеринок, где не соблюдались антикоронвирусные ограничения. На ней был задержан депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер, который активно выступал против легализации однополых браков и добился такого запрета в своей стране 10 лет назад. Вечеринка была для геев.

О самом инциденте сообщило издание La Derniere Heure. Он произошел 27 ноября, когда из-за шума полицию вызвали в бар, расположенный рядом с полицейским комиссариатом. Всего были задержаны 25 человек, там также были найдены наркотики.

Депутат Сайер не стал дожидаться общественного резонанса, который случится, когда про это узнают граждане, и поспешил подать в отставку ещё 29 ноября, хотя публикация вышла только 1 декабря. Он отрицает, что употреблял наркотики, и не понимает, откуда они оказались у него. Отставку он объяснил усталостью от политической борьбы.