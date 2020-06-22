Налоговая косвенно признала брак двух мужчин, заключенный в США

Федеральная налоговая служба выплатила директору программы «Российской ЛГБТ-сети» Игорю Кочеткову вычет за страхование жизни его супруга Кирилла Федорова, несмотря на то, что в России браки между мужчинами не регистрируют.

Речь идет о налоговом возврате в 13%, на который в РФ по закону имеют право люди, потратившие средства в интересах своих супругов.

«Инспекция ФНС провела камеральную проверку декларации и подтвердила сумму заявленного мной налогового вычета в полном объеме. Мы не торопились радоваться, пока государство не вернет мне деньги. Но теперь денежка от ФНС упала на мой счет и можно радоваться», — пишет Кочетков в своем Facebook.

Пара состоит в браке уже три года. Они поженились в США, однако, несмотря на то, что Россия в соответствии с Семейным кодексом признает браки, заключенные в других странах, закон запрещает вступать в однополые браки и российский сертификат о замужестве супруги получить не могут, зато имеют право на льготы, предоставляемые состоящим в браке людям: «Брак — это не штампы в паспорте и кольца. Всё это и многое другое может прилагаться, но не составляет его сути. Суть брака состоит в конкретных правовых последствиях, в том числе в праве на налоговые вычеты», — поясняет Кочетков.

Ранее сенатор Андрей Клишас, возглавлявший также рабочую группу по разработке поправок в Конституцию, пояснял, что закрепление запрета на однополые браки в Основном законе также не приведет к потере юридических последствий отношений между представителями ЛГБТ-соообществ. Он отметил, что они смогут продолжать вести совместную жизнь, а ограничения, как и сейчас, отразятся лишь в невозможности получить сертификат о браке.