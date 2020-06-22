Клишас: поправки помогут избавиться от персонификации власти, но не от геев

По словам председателя комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в России сейчас «политическая система очень персонифицирована», что является «проблемой», и именно из-за этого появилась поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

«Многие люди считают: да, вы можете принимать любые законы, вы можете даже Конституцию поправить, но, если Путин уйдет, будет все переделано», — пояснил он в интервью РБК, обратив внимание на то, что с помощью принимаемых поправок глава государства «делится своими полномочиями». Он считает, что это поможет выстроить «систему конституционных органов власти», а также сделать её более «устойчивой». «Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом», — считает сенатор.

При этом Клишас отмечает, что для дальнейшего правления Владимиру Путину не нужно обнулять сроки, так как он будет восприниматься главным человеком в стране на любой должности: «Поверьте, для того чтобы конкретно президент Путин при его политическом весе, при его популярности, при его рейтингах оставался доминирующим политиком в стране, не надо вообще Конституцию менять. Можно ничего не менять. В некотором смысле он может занимать в стране любую должность».

Но конституционная реформа проводится не только ради, как считает Клишас, передачи полномочий президента другим органам власти, но и для того, чтобы чиновники и депутаты занимались своей работой, а не обсуждали преемника. «В экономике сложная ситуация, внешняя ситуации непростая», — рассуждает он, указывая на необходимость усердно трудиться.

Решение провести голосование по 206 поправкам за один раз в рамках единого пакета он обосновал тем, что «большинство этих поправок разорвать невозможно» и одна без другой якобы работать не сможет.

Также сенатор прокомментировал поправку о браке как союзе мужчины и женщины. Как следует из его слов, это никак не помешает заводить гомосексуальные отношения и жить вместе представителям ЛГБТ-сообщества. Единственное, на что это повлияет — отсутствие возможности получить сертификат о браке, что, по мнению Клишаса, не имеет никаких существенных юридических последствий.

Также он отметил, что после принятия поправки о суверенитете заявления о необходимости отдать Крым Украине станут противоречащими Конституции, однако преследовать за это пока не планируется. Главной целью соответствующей поправки является запрет на подобные обсуждения в парламенте и других законодательных органах.