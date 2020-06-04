Ролик РИА ФАН, где за поправки агитируют, пугая геями, был удален YouTube

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН «Почему поправки к Конституции России — это важно» из-за содержания дискриминационного характера. По мнению модераторов сервиса, его содержимое противоречит правилам размещения материалов.

В ролике изображают Россию, в которой не вступили в силу поправки президента Владимира Путина к Конституции. В результате, как следует из сюжета, в 2035 году детдомовца решила усыновить гомосексуальная пара. При этом сотрудники детдома в ролике выражают крайнюю неприязнь, буквально плюют на землю от злости из-за своего отношения к мужчинам, особенно после того как один из них дает ребенку платье.

В итоге россиян призывают проголосовать за поправки в Конституцию, чтобы такого не произошло.

При этом актер Александр Филимоненко, сыгравший одного из мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, как писала Coda, уже заявил о своем намерении голосовать против поправок. Он также уточнял, что не знал сюжета ролика заранее.

После выхода видео ЛГБТ-группа «Стимул» потребовала от Роскомнадзора заблокировать ролик, а от СКР и прокуратуры исследовать материал на предмет «возбуждения ненависти и вражды к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ». Они убеждены, что ролик «унижает достоинство человека» и «является откровенно дискриминационным по своей сути».