Депутат Милонов рассказал, как штурмовал гей-клуб

46-летний политик вспомнил, как несколько лет назад устроил скандал в питерском ночном клубе во время Хэллоуина.

Об этом он рассказал в программе «Без цензуры» во время беседы с Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым.

– Я помню, как штурмовал какой-то гей-клуб, – довольно улыбаясь, поведал политик. – В Санкт-Петербурге есть гомосячий клуб, они устроили там какой-то жуткий шабаш. Под музыку идиотскую танцуют, поют, с рогами, ну полный ужас. Мне что-то он так не понравился... Я говорю: «Давайте, заканчивайте все вот это вот! Давайте выключайте». Они не выключают. Я подошел к пульту, выдернул оттуда все шнуры, и музыка закончилась. И они все ушли, да.

Они сначала ко мне подошли, там их человек 5 тысяч было, наверное: «Зачем ты выключил музыку?» Я говорю: кто будет продолжать, тот гомосек. И все ушли.

По словам Милонова, представителей нетрадиционной ориентации на поверку в клубе не оказалось. Заведение было в районе Купчино, которое похоже на Бирюлево в Москве, где живут, считает политик, «суровые парни».

– Им сказали, что Хэллоуин – это шабаш, ведьмин сходняк, – пояснил Виталий Валентинович. – Я им сказал: давайте лучше прыгайте через костер на Ивана Купалу. Все согласились.

На предположение Гарика Харламова, что, вероятно, сейчас где-то эти 5000 человек прыгают через костер, Милонов добавил: «Нет, сейчас уже меньше. Не все перепрыгнули через костер. Кто с порчей был, тот сжегся!»

Рассказал политик и об опасности американского фастфуда, в который, по его мнению, подсыпают гомопорошок: «Пришел человек нормальный из Люберец, выпил кофе и – опаньки – уже с порчей выходит! И ему уже нравится то, что не должно нравиться мужику. Они подсыпают гомопорошок, серьезно». Всем, кто проголодался на улице, Милонов посоветовал есть шаверму.