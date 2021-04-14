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Эстония поможет Литве с колючей проволокой. Её не хватило для стены с Беларусью

Эстония бесплатно передаст Литве 100 км колючей проволоки, чтобы там смогли построить стену на границе с Беларусью

Фото: Минобороны Литвы

Власти Эстонии намерены оказать поддержку Литве, где закончилась колючая проволока, необходимая для установки забора на границе с Беларусью, откуда в страну, как утверждается, проникают нелегальные мигранты из третьих стран. Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет пообещал отправить в соседнюю страну 100 километров проволоки и три беспилотника, которые помогут мониторить границу.

«Литва — наш близкий союзник, наша задача — немедленно поддержать ее в этом кризисе», — приводит его слова агентство ERR.

Помощь будет оказана на безвозмездной основе.

Как ранее писал Sobesednik.ru, проблема с нехваткой колючей проволоки оказалась куда серьезней, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в Литве её не производят вовсе. Закупить же её в соседней Польше не получилось, потому что там власти также озаботились вопросом нелегальной миграции из Беларуси и заказали крупную партию для собственных нужд.

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