Главное к 24 июля: открытие курортов, ФСБ против слов, отношение к геям, улучшения у МакSим

С 9 августа из Москвы начнут летать минимум по пять прямых рейсов на курорты Египта. Как сообщает оперативный штаб при правительстве, в Египте россияне смогут попасть в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Также возобновляется авиасообщение с Доминиканой (3 рейса в неделю: из Москвы в Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата), Бахрейном (2 рейса Москва — Манама) и Молдовой (3 рейса Москва — Кишинев). Это, впрочем, не отменяет условий по ПЦР-тестам в Бахрейне (по прибытии, с самоизоляцией) и Молдове (сделанный за 3 дня), в Доминикане они не нужны.

ФСБ предпринимала попытки предотвратить публикацию статьи заключенного в СИЗО Ивана Сафронова «Шпионов делать из этих людей». Об этом «Открытым медиа» рассказал его адвокат Евгений Смирнов. Следователи проводили у него в камере обыски и изучали тексты, пытаясь найти черновой материал текста, но им это не удалось. Статья была сперва опубликована в «Ведомостях», на сайте которых провисел менее суток. Затем газета удалила её без объяснения причин. Сейчас текст доступен на сайтах «Дождя» и «Эха Москвы».

Работодателям рекомендуется добиться обязательной вакцинации от ковида не 60%, а 80% работников. Это следует из нового совместного разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора. Как и ранее, речь идет о 80% от общего числа сотрудников — те, кто имеют основания не прививаться должны входить в оставшиеся 20%. «Не привитые, имеющие медицинские противопоказания и прочие должны составлять не менее 20% от списочного состава работающих», — говорится в документе. В случае необоснованного отказа прививаться работника рекомендуется отстранить без сохранения зарплаты. При этом под прививку можно выделить отдельных выходной или добавить дополнительный день к отпуску.

Согласно опросу ВЦИОМ, 75% россиян выступают против однополых браков (12% — за). 23% россиян по-прежнему уверены, что представителей ЛГБТ нужно лечить, 13% уверены, что лечить от ЛГБТ нужно не людей, а общество, так как это «социальная болезнь». Ещё 11% считают, что геев и лесбиянок нужно изолировать от общества. Треть россиян (31%) не проводят различий между представителями ЛГБТ и другими людьми, 16% не видят в гомосексуальности ничего зазорного, но общаться с такими людьми не желают.

В состоянии певицы МакSим (Марина Максимова) наблюдаются положительные изменения. Её представитель Маргарита Соколова пишет, что исполнительница «двигается в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт». При этом она отмечает, что даже в случае выздоровления ей потребуется длительное восстановление.

В Литве столкнулись с серьезной проблемой при строительстве заграждений на границе с Беларусью, откуда, по неподтвержденным данным, при содействии Минска, в страну пребывают нелегальные мигранты, — у них закончилась колючая проволока. Об этом BNS сказал замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс. По его словам, эта проволока в стране не производится, а Польша, которая её делает, тоже недавно решила закупиться ею: «Это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», — поясняет он.

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет исправил карту Олимпиады в Токио, где Крым изначально был отделен от Украины, и принес официальные извинения Киеву. Теперь же к конфликту присоединился российский МИД: посольство России в Токио потребовало от МОК вернуть всё обратно. Отметим, что международное сообщество не признает включение Крыма в состав России. Россия к тому же не допущена до Олимпийских игр в Токио из-за допингового скандала 2014 года.

Китай ответил на санкции США собственными. Ограничения введены против ряда американских чиновников и организаций, сообщает «Би-би-си».

После повышения ключевой ставки Центробанк объявил об изменении в подходе к кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП): для них с 26 июля ставка по кредитам установлена на уровне «ключевая ставка минус 1,5%», говорится в релизе Банка России. С 2020 года для МСП ставка по кредитам была зафиксирована на уровне 4%. Теперь это по факту 5% и потенциально может возрасти.