Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

На сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта Украины, на которой не был отображен Крымский полуостров. В Международном олимпийском комитете уже поспешили назвать произошедшее «досадной ошибкой» и устранить этот недочет. Украинской стороне также были принесены официальные извинения.

«Это досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — заявили в МОК (цитата по РИА Новости).

Как поясняет в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на некорректные границы страны во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание ещё накануне: «Мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку», — уточнил он, заверив, что уже сутра Крым вновь был включен в состав Украины. По крайней мере на карте сайта Олимпиады.

Напомним, что в 2014 году в результате военной операции и последовавшего референдума Крым был включен в состав Российской Федерации. Украина и мировое сообщество не признают проведенный тогда референдум и настаивают, что Крым до сих пор является законной частью Украины. За «аннексию» полуострова против России были введены секторальные экономические санкции, на что РФ ответила запретом ввоза в страну некоторых категорий продуктов питания.