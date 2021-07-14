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Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

МОК принес Киеву официальные изменения за то, что изначально на их карте Крым оказался российским. Это уже поправили

Фото: Скриншот

На сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта Украины, на которой не был отображен Крымский полуостров. В Международном олимпийском комитете уже поспешили назвать произошедшее «досадной ошибкой» и устранить этот недочет. Украинской стороне также были принесены официальные извинения.

«Это досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — заявили в МОК (цитата по РИА Новости). 

Как поясняет в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на некорректные границы страны во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание ещё накануне: «Мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку», — уточнил он, заверив, что уже сутра Крым вновь был включен в состав Украины. По крайней мере на карте сайта Олимпиады.

Напомним, что в 2014 году в результате военной операции и последовавшего референдума Крым был включен в состав Российской Федерации. Украина и мировое сообщество не признают проведенный тогда референдум и настаивают, что Крым до сих пор является законной частью Украины. За «аннексию» полуострова против России были введены секторальные экономические санкции, на что РФ ответила запретом ввоза в страну некоторых категорий продуктов питания.

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