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Грудинина решили не пускать на выборы. Он шел от КПРФ и конкурировал с Путиным в 2018 году

Третий в федсписке от КПРФ Павел Грудинин не допущен до выборов. ЦИК заявил, что у него нашли средства за рубежом

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru // Павел Грудинин

Центральная избирательная комиссия приняла решение о недопуске до выборов в Госдуму экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который был выдвинут партий КПРФ под третьим номером в федеральном списке. После того как Грудинин в 2018 году начал демонстрировать относительно высокие результаты, на него начались систематические нападки. В частности, у коммуниста начались проблемы с Совхозом им. Ленина, которым он тогда владел, а его бывшая жена Ирина Грудинина потребовала снять его с выборов за якобы размещенные за границей активы, однако тогда ЦИК отказался это делать. В сегодняшнем проекте постановления ЦИК говорится, что те же требования Грудинин в этот раз не выполнил. Вновь проверка была начата из-за жалоб экс-супруги.

«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем [требование к кандидатам о закрытии зарубежных счетов] не выполнено», — передает ТАСС выдержку из документа.

Выдвижение Павла Грудинина в Госдуму от КПРФ стало одной из главных неожиданностей для многих экспертов. После того как власти вновь подняли вопрос о его недопуске, специалисты заявляли о возможности обоих сценариев. По мнению политолога Аббаса Галлямова, КПРФ может использовать недопуск Грудинина как способ продемонстрировать массовому избирателю свою несистемность, к примеру, назначив его представителем партии или кандидата на публичных мероприятиях или пообещав назначить его руководителем аппарата фракции в Госдуме, для чего вовсе необязательно избираться в нижнюю палату парламента: 

«Во-первых, он имеет репутацию человека, пострадавшего за то, что на последних президентских выборах бросил вызов Путину. Его новое выдвижение, соответственно, выглядит как отказ сложить оружие, — пишет Галлямов. 

— Второй жирный плюс Грудинина связан с успехами его совхоза. Эта история позволяет кандидату претендовать на лавры чуть ли не единственного в среде российских политиков “человека дела”. Именно про Грудинина можно сказать, что “все остальные говорят, а он делает”». По мнению политолога, Грудинин в избирательной кампании КПРФ может помочь партии привлечь протестный электорат.

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