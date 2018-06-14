Грудинина решили не пускать на выборы. Он шел от КПРФ и конкурировал с Путиным в 2018 году

Центральная избирательная комиссия приняла решение о недопуске до выборов в Госдуму экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который был выдвинут партий КПРФ под третьим номером в федеральном списке. После того как Грудинин в 2018 году начал демонстрировать относительно высокие результаты, на него начались систематические нападки. В частности, у коммуниста начались проблемы с Совхозом им. Ленина, которым он тогда владел, а его бывшая жена Ирина Грудинина потребовала снять его с выборов за якобы размещенные за границей активы, однако тогда ЦИК отказался это делать. В сегодняшнем проекте постановления ЦИК говорится, что те же требования Грудинин в этот раз не выполнил. Вновь проверка была начата из-за жалоб экс-супруги.

«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем [требование к кандидатам о закрытии зарубежных счетов] не выполнено», — передает ТАСС выдержку из документа.

Выдвижение Павла Грудинина в Госдуму от КПРФ стало одной из главных неожиданностей для многих экспертов. После того как власти вновь подняли вопрос о его недопуске, специалисты заявляли о возможности обоих сценариев. По мнению политолога Аббаса Галлямова, КПРФ может использовать недопуск Грудинина как способ продемонстрировать массовому избирателю свою несистемность, к примеру, назначив его представителем партии или кандидата на публичных мероприятиях или пообещав назначить его руководителем аппарата фракции в Госдуме, для чего вовсе необязательно избираться в нижнюю палату парламента:

«Во-первых, он имеет репутацию человека, пострадавшего за то, что на последних президентских выборах бросил вызов Путину. Его новое выдвижение, соответственно, выглядит как отказ сложить оружие, — пишет Галлямов.

— Второй жирный плюс Грудинина связан с успехами его совхоза. Эта история позволяет кандидату претендовать на лавры чуть ли не единственного в среде российских политиков “человека дела”. Именно про Грудинина можно сказать, что “все остальные говорят, а он делает”». По мнению политолога, Грудинин в избирательной кампании КПРФ может помочь партии привлечь протестный электорат.