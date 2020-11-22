"Бешеному принтеру" пора менять картридж. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

«Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог»,

— принцип, заложенный в одном из наиболее известных отрывков из «Евгения Онегина», с подачи комитетов по защите суверенитета, Госдума последнюю неделю пытается имплементировать в российское законодательство: то запретят просветительскую деятельность, несогласованную с органами власти (ни про ВИЧ без этого рассказать нельзя будет, ни про политику, ни об огороде), то цензурируют YouTube и другие соцсети, которые стараются модерировать контент нашей телепропаганды (как, впрочем, и весь остальной), то предлагают помечать на выборах кандидатов как иноагентов или аффилированных с ними лиц (впишут «враг народа» напротив фамилии в бюллетень), то приравняют одиночные пикеты к митингам, а митинги обложат такими условиями, что провести их становится почти невозможно — это уже не просто «бешеный принтер», а скорее «бешеный принтер», в котором явно пора сменить картридж, но с чего наша власть так в один момент перепугалась, что решила запретить всё и сразу, пока остается секретом — не то Байдена хотят встретить во всеоружии, не то пример Лукашенко прочувствовали, а может, и к пресловутому транзиту готовятся — в любом случае, это, конечно, не от уверенности в себе,

видимо, понимают, что выпали из трендов, как и блогер Владимир Соловьев, которому то ли «украинские модераторы» мешают, то ли, как плохому танцору, весь YouTUbe сразу, и, понятное дело, (своих же не бросаем) как тут Роскомнадзору не вступиться за родную кровинушку, ждем только, когда же они начнут писать письма про пессимизацию роликов на каналах других российских блогеров: Варламова, Каца, Дудя или того самого «блогера» Алексея Навального, который, к слову, и сам не прочь накатать пару бумажек: вот на днях подал иск о защите чести и достоинства против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — есть ли на самом деле у Пескова данные, что Навальный работает на ЦРУ, или это пустой треп, пока не ясно, известно только одно, никаких опровержений на сайте Кремля, разумеется, не будет, а Песков едва ли выступит ответчиком по иску оппозиционера

— платить компенсации и извиняться прерогатива сотрудников ФБК, журналистов «Медузы» и коммуниста Максима Шевченко, с каждого из которых Евгений Пригожин требует по пять миллионов — так бизнесмен, более известный как «повар Путина», видимо, демонстрирует обществу свои честь и достоинство, но не всегда у него выходит: вот пару недель назад у пригожинского РИА ФАН суд о клевете выиграл соратник Навального, московский муниципальный депутат Илья Яшин, после чего он, окрыленный успехом, решил вызвать на словесную дуэль главу московских единороссов в МГД — Яшину, как и всем оппозиционным депутатам, не нравится «коррупционный» бюджет Москвы, уже принятый в первом чтении, но едва ли представители ЕР пойдут на дебаты, хоть и поддержали проект единогласно, ведь в столице они привыкли принимать все законы абсолютно негласно и портить эту идиллию им ни к чему,

хотя тишину любят не только московские деньги, но и подмосковные министры, например, бывший чиновник Минобороны, а ныне зампред правительства МО Дмитрий Куракин, который, как оказалось, воровал по всей России казенный лес в интересах бизнеса и поднял на этом 4 млрд, что странно, ведь пару лет до него весь лес вроде как украл Навальный, но, видимо, на всех хватит, интересными совпадениями тут стали параллельные аресты мэра Томска Ивана Кляйна, у которого нашли 7 млрд, и экс-главы Ивановской области Михаила Меня (сейчас он работает у Кудрина в Счетной палате) со скромным обвинением в хищении 700 млн — последнего даже не посадили в СИЗО (ну правда, всего 700 млн, фигня же), хотя перед этим Совет Федерации (как по команде) дружно проголосовал за лишение его неприкосновенности,

а вот в Молдове народ проголосовал и всё, закончились «дружеские отношения» с Кремлем, а избранная Майа Санду уже готова выдворить все наши войска — за 4 года пророссийского президента Игоря Додона желание двигаться в сторону ЕС у граждан выросло чуть ли не вдвое — очередной геополитический успех изящно вписывается в картину внешней политики России наряду с новыми контрсканциями против Британии и продленным продуктовым эмбарго, от которого вот уже шестой год в российских магазинах цены выше, чем могли бы быть при нормальной конкуренции, однако «симметричные ответы», кажется, единственное, что мы можем предложить миру, кроме принципиальной поддержки диктаторов, бравад о суверенитете и исторической памяти и надоевших всем «голубых огоньков», смотреть которые никто не хочет, даже сидя в изоляции.