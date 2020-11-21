Россия запретила въезд 25 британцам – контрсанкции по "акту Магнитского"

Российская Федерация ввела собственные санкции в ответ на «акт Магнитского» против Великобритании. Об этом со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову сообщает ТАСС.

Под их действие попадут 25 граждан Великобритании, им будет запрещен въезд в Россию.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении г-жи Захаровой.

В июле этого года руководство Великобритании объявило о введении санкций против 25 россиян, которых они считают причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в 2009 году.

В этот список тогда вошли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, а также другие представители силовых структур России. Помимо россиян, в санкционный список по «акту Магнитского» Лондон внес и подданных Саудовской Аравии, причастных, по их мнению, к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи.