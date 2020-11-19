Пригожин потребовал по 5 млн с главредов "Медузы" и "Довода", а также с Максима Шевченко

Предприниматель Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», подал новые иски о защите чести и достоинства. Теперь он намерен взыскать по пять миллионов рублей с коммуниста Максима Шевченко, возглавляющего КПРФ в заксобрании Владимирской области, а также с двух журналистов: главного редактора издания «Довод» Ильи Косыгина и главреда «Медузы» Ильи Колпакова. Об этом сообщает сама «Медуза».

Поводом для иска стало интервью Шевченко для «Довода», где он комментировал иски Пригожина к нему, к оппозиционному политику Алексею Навальному и к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, Ивану Жданову и другим. В нем он утверждал, что бизнесмен имеет две судимости и о том, что одна из отсидок связана с «вовлечением несовершеннолетних в проституцию».

В иске указано, что эти сведения «носят явно порочащий характер и крайне негативно влияют на честь и достоинство, деловую репутацию истца».

Колпаков получил иск из-за того, что в материале «Довода» есть гиперссылка на расследование «Медузы» от 2016 года под названием «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России».

Пригожин также требует удалить публикации и опубликовать опровержение.