Песков об иске к нему Навального: "Не буду это комментировать"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о предстоящем судебном разбирательстве по делу об оскорблении чести и достоинства оппозиционера Алексея Навального, возмутившегося высказыванию представителя Кремля о его связи с ЦРУ.

«Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — ответил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что накануне стало известно о поданном в Пресненский районный суд иске, в котором политик требует от Кремля официального опровержения, как он уверен, заведомо ложного высказывания, что с ним работает Центральное разведывательное управление США и что-то «вкладывает [ему] в уста».

Песков ранее заявил, что ЦРУ дает Навальному различные инструкции.

После этого Навальный потребовал публично предоставить доказательства, на которых строятся обвинения Кремля, однако этого не последовало.