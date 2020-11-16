Навальный через суд требует от Кремля опровергнуть слова о связях с ЦРУ

Пресс-служба Пресненского районного суда в Москве сообщила, что Алексей Навальный подал иск против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом пишет Znak.com.

В иске оппозиционер просит призвать Пескова к ответственности за следующие фразы, прозвучавшие в интервью ТАСС: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», «…лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Разбирать дело Навальный просит в ракурсе защиты его чести, достоинства и деловой репутации. Также он настаивает, чтобы Кремль официально опубликовал на своем сайте опровержение слов пресс-секретаря Путина.

Напомним, Песков обвинил Навального в сотрудничестве с агентами ЦРУ на фоне разбирательств с его отравлением на борту рейса «Томск – Москва».