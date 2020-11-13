Сопутствующие риски: источник рассказал, что Путин ждет от возвращения Навального в Россию

Едва ли не с первых дней после происшествия с вероятным отравлением известного российского оппозиционера Алексея Навального эксперты заговорили о том, что его политическая роль значительно возрастет. Причем, касается это не только российского, но и международного пространства. Чего стоит только встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая лично посетила блогера, проходящего реабилитацию в берлинской клинике Шарите после выхода из комы.

Впрочем, несмотря на то, что Алексей Анатольевич стал одним из самых обсуждаемых политиков осени 2020 года, многие опасались, что путь обратно в Россию для него может быть закрыт. Уж больно неудобным он стал в последнее время для Кремля и целого ряда российских политиков, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций из-за своих громких коррупционных расследований. Между тем сам Навальный едва ли не сразу после выздоровления вышел на связь и даже заявил, что рассчитывает в скором времени вернуться на Родину и продолжить работу.

К слову, как утверждают отдельные источники, в федеральном центре о планах Навального вернуться в Россию хорошо знают и даже оценили возможные риски подобного развития событий. Между тем вопреки ожиданиям многих, сообщается, что в Кремле не собираются препятствовать возвращению оппозиционера. Такую информацию раздобыли авторы популярного Telegram-канала «Генерал СВР».

«Нам стало известно о том, что на днях российскому президенту Владимиру Путину докладывали о рисках, с которыми связано возможное возвращение Алексея Навального. Было отмечено, что на данный момент все сопутствующие этому шагу риски сведены к минимуму и возможный приезд оппозиционера в Россию не повлечет за собой никаких серьезных политических последствий. По нашим данным, лично Путин не имеет никаких возражений по поводу возвращения Навального. А согласие, как известно, является продуктом при полном непротивлении сторон», – утверждается в сообщении.

Судя по всему, под «сопутствующими рисками» подразумевается тот факт, что по возвращении Алексей Анатольевич вряд ли ограничится тем, чем активно занимался прежде. Разумеется, «пилить видосики» с разоблачением высокопоставленных чиновников и представителей власти – дело важное и нужное, вот только с оглядкой на резко возросший политический вес и огромное внимание со стороны не только российской, но и западной общественности, Навальный может выбрать совершенно иной сценарий работы. Тем более отдельные эксперты уже отмечали, что запад может потребовать от Москвы гарантии не только безопасности для Навального, но и допущения его политической силы к участию в выборах. А это, разумеется, открывает для блогера-оппозиционера принципиально новые горизонты.