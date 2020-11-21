Даже на изоляции "голубые огоньки" смотреть станет лишь 1 из 10 россиян

Согласно исследованию SuperJob, 38% россиян не намерены смотреть по телевизору различные «огоньки» в новогоднюю ночь, ещё 32% могут включить их «для фона». Даже в условиях эпидемии коронавируса и необходимости встречать праздники дома лишь 12% опрошенных сказали, что будут смотреть их.

Ниже всего показатель в возрастной группе от 25 до 34 лет, в ней 47% говорят, что смотреть их не станут, и только 8% собираются сделать это. Выше всего — у возрастной группы 45+, в которой 16% собираются смотреть «огоньки» и лишь 29% уверенно говорят, что не станут. Среди людей до 24 лет 14% отвечают, что будут смотреть их, однако в вопросе не упоминается, хотят ли они этого. Существует вероятность, что части из них это делать придется из-за празднования в кругу семьи.

Показатель дохода влияет на распределение в пределах погрешности, однако среди людей, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц, смотреть «огоньки» будут лишь 10%, а среди тех, кто получает меньше 30 тысяч — 14%.

Также в ходе исследования был составлен рейтинг артистов (по числу упоминаний), которых россияне хотят видеть на экране телевизора в Новый год. Sobesednik.ru приводит его полностью: