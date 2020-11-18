"Что это за ерунда?": Аудитор Счетной палаты Мень об обвинении в краже 700 млн

Совет Федерации санкционировал задержание экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, заявила во время заседания председатель СФ Валентина Матвиенко. Генпрокуратура обвиняет его в хищении 700 миллионов рублей в 2011 году. Сам Мень эту информацию назвал «ерундой».

По словам генерального прокурора России Игоря Краснова, у ведомства есть основания полагать, что Мень причастен к краже средств из казны Ивановской области в 2011 году. «В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — передает его слова «Интерфакс». Он также отметил, что расследование ведет Следственный комитет.

Сам Мень признался, что не осведомлен, о чем идет речь, и намерен выяснить это:

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — ответил он на вопрос журналистов.

Мень занимал пост главы Ивановской области восемь лет. С 2013 года он работал федеральным министром строительства и ЖКХ, а в 2018 году после прихода в Счетную палату Алексея Кудрина начал работать под его началом.

Отметим, что Счетная палата последние годы часто критикует различные министерства и ведомства за неэффективность и различные финансовые нарушения, которые могут иметь коррупционную направленность.