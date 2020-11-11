Неспешная вакцина, турки в Карабахе, с норками погорячились. Главное к 11 нобяря

В Алтайском крае у троих медиков, привившихся российской вакциной «Спутник V», обнаружили коронавирус. В региональном Минпечати пояснили, что для появления иммунитета к болезни нужно шесть недель: три перед второй инъекцией и три после, передает ТАСС. «Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел», — объяснили в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что совместный российско-турецкий центр все же появится, но он не будет относиться к миротворческой миссии: «[Центр] будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь надо четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении лидеров, а о совершенно другой миссии, другой части совместных усилий», — приводит её слова «Новая газета».

Глава аппарата премьер-министр Армении Эдуард Агаджанян в своем Facebook сообщает, что задержаны шесть человек, причастных к организации беспорядков и попытках свержения власти. Двое из них участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.

Тем временем уже порядка 400 российских военных и техника прибыли в Нагорный Карабах.

Власти Дании признали, что решение убить всех норок было ошибочным: «Мы ошиблись», — сказал Министр по вопросам продовольствия Могенс Йенсен, передает РИА Новости. О том же заявила и премьер страны Метте Фредериксен. Йенсен признал, что юридического права требовать этого у них не было, а всю ответственность он берет на себя.

Избранный президент США Джо Байден назвал позором непризнание результатов выборов уходящим президентом Дональдом Трампом: «Я думаю, что это позор, если честно…» (цитата по NBC). Он отметил, что 20 января с его инаугурацией это все завершится.

Пресс-служба группы компаний «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожин, известного как «повар Путина», прокомментировала победу главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина в суде о клевете против РИА ФАН, где оппозиционеру присудили 100 тысяч рублей. Они пообещали незамедлительно выплатить средства, отметив «разницу» между ними и оппозицией: «ФАНом можно только гордиться. Посмотрите, какая разница в поведении либералов и Федерального Агентства Новостей. Этим и отличаются честные люди от бесчестных», — говорится в сообщении.

Власти Беларуси начали блокировать счета людей, которые получают помощь от BY_help. Уже заблокированы более 60 из них, пишет TUT.BY. Заблокировано порядка 1,4 миллиона белорусских рублей. Отмечается, что проблемы возникли со средствами, поступившими из-за границы, «которые могли быть связаны с личными переводами лиц, желавших помочь беларусам».

МИД Великобритании симметрично ответил Минску на высылку его дипломатов, отправив из Лондона двух белорусских дипломатов. Также они вызвали посла Беларуси, сообщает глава МИД Доминик Рааб. «Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и ужасном насилии против белорусского народа», — добавил он.