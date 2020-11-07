Люди заразили коронавирусом норок уже в пяти странах кроме Дании

Всемирная организация здравоохранения заявила, что норок, инфицированных коронавирусом нашли не только в Дании, но также в Испании, Нидерландах, Швеции, Италии и США. И это лишь зафиксированные случаи. Они заражаются от людей и могут передать вирус другим людям, причем иногда в мутировавшей форме.

«Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут затем передавать вирус внутри человеческой популяции. Может происходить также передача от человека норкам», — объясняют в ВОЗ (цитата по ТАСС).

Генетические изменения в вирусе возникают далеко не всегда. В Дании из 214 случаев передачи вируса от норки к человеку лишь в 12 ковид оказался мутировавшим, причем все они были зафиксированы в Северной Ютландии.

Что из себя представляет мутировавший в норках вирус, пока непонятно, однако речь может идти об его умеренном снижении чувствительности к антителам, выработавшимся к обычному штамму болезни. Ранее отмечалось, что это может поставить под вопрос эффективность испытывающихся на данный момент лекарств.

Как уже отмечалось, согласно решению руководства Дании, все норки на фермах будут подвержены истреблению из-за распространения между ними нового штамма коронавируса.