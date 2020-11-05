Норковая угроза, истерики Трампа и скорая победа Байдена. Главное к 5 ноября

Джо Байден пока одерживает победу в ряде «колеблющихся» штатов, в числе которых Мичиган и Висконсин. Подсчет голосов ещё не закончен, но по разным оценкам Байден значительно лидирует в общем зачете.

Сам кандидат пока не спешит заявлять о своей победе, но вполне в ней уверен: «Всю ночь продолжался подсчет голосов, и сейчас определенно мы побеждаем уже в достаточном числе штатов, чтобы получить необходимые голоса выборщиков — 270. Я не говорю, что я победил. Но я хотел бы сказать, что когда подсчет голосов закончится, станет ясно, что мы победили», — заявил он (цитата по «Фонтанке»). Также Байден заявил, что если перестать относиться к своим оппонентам, как к врагам, это поможет достичь прогресса.

При этом Дональд Трамп активно заявляет о фальсификациях, требует прекратить подсчет голосов в некоторых штатах и угрожает судом. Как пишет Vanity Fair, он даже позвонил медиамагнату Руперту Мердоку, которому принадлежит Fox News (любимый канал Трампа): президент накричал на него за публикацию о лидерстве Байдена в гонке.

Однако миссия наблюдателей ОБСЕ никаких значимых нарушений не нашла и считает высказывания Трампа «подрывающими доверие публики к демократическим институтам». Глава миссии в США Майкл Георг Линк сказал, что обвинения Трампа необоснованны, а сам он использовал своё положение во время кампании.

Как пишет «Интерфакс», Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) также не обнаружило никаких признаков вмешательства в выборный процесс со стороны других государств.

Если Байден одержит победу, он станет четвертым человеком в истории США, которому удалось выиграть у действующего президента, чаще всего власть с США менялась, когда у главы государства заканчивались сроки.

Тем временем австрийская полиция заявила, что среди 14 задержанных по делу о недавнем теракте в Вене есть и граждане России, передает Die Presse. Также некоторые задержанные обладали гражданством Бангладеша, Северной Македонии и Турции.

Власти Дании намерены заняться полным истреблением норок на территории страны. Премьер-министр Метте Фредериксен пояснила, что в животных мутирует коронавирус: «Вирус мутировал в норках, и, мутировав, распространяется среди людей», — приводит её слова издание dr.dk. Она заверила, что это «очень и очень серьезно», так как может сделать вакцину непригодной.

Уже у 12 датчан нашли новый штамм ковида, названный «кластер 5». Ученые предупреждают, что если избавиться от норок не удастся, в мире может разгореться новая пандемия, которая возьмет свое начало в Дании.