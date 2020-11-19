"Ъ": Замглавы Подмосковья продал Китаю лес на 4 млрд в годы работы в Минобороны

Задержанный заместитель губернатора Московской области Андрея Воробьева Дмитрий Куракин, занимающий позицию министра экологии и природопользования, может быть причастен в незаконной вырубке лесов на территории военных частей с последующей их продажей в Китай. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По данным газеты, следствие обвиняет его и его подельников (экс-главу «Оборонлеса» Владислава Холодкова и бывшего руководителя АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ана) сразу по трем статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Ущерб от их деятельности оценивается в четыре миллиарда рублей.

На протяжении многих лет с 2014 года Куракин и его преступная группа, подделывая документы, зарабатывали на вырубке лесов, находившихся в ведомстве Министерства обороны по всей стране. Причем в их интересы входила не только продажа древесины, которая в итоге уходил в Китай. На местах вырубки появлялись частные мусорные полигоны, производилась лесозаготовка, а также строились коттеджные поселки.

В структурах Минобороны Куракин занимал ранее должность начальника департамента имущественных отношений.