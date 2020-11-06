Пришли за Наливкиным и Бондаренко, транспорт пугают QR-кодами, Питер прививает пенсионеров. Главное к вечеру 9 ноября

Обыски и аресты

Полиция задержала депутата Саратовского областного заксобрания Николая Бондаренко из КПРФ. Политика доставили в суд по делу о «мелком хулиганстве», в котором его обвинили после инцидента на одном из избирательных участков из-за ругани с председателем УИК. На суде выяснилось, что МВД уже какое-то время ведет слежку за оппозиционером. В КПРФ уверены, что преследование носит политический характер.

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева по решению суда отправили в СИЗО, отменив домашний арест. Только на днях учёный был выписан из больницы после серьезной операции на сердце, хотя прокуратура настаивала на изменении меры пресечения ещё до его госпитализации. Главу столичного вуза обвиняют в мошенничестве, связанном с делом экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

С обысками пришли ко всей съемочной группе сатирического канала о «председателе исполнительного комитета Уссурийска» Виталии Наливкине, который пародирует настоящих чиновников, применяя абсурдные методы для решения бытовых проблем. Это уже не первый раз, когда правоохранительные органы проявляют интерес к Наливкину, актеров скетч-шоу и раньше привлекали к административным арестам по различным статьям, однако на этот раз речь идет об уголовном преследовании по статье о хулиганстве с применением взрывчатых веществ из-за видео, в котором актер взрывает столб с наружной рекламой из муляжа гранатомета. Статья предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Уфе задержали бывшую главу штаба Алексея Навального* Лилию Чанышеву. Её подозревают в «создании экстремистского сообщества», сообщил Иван Жданов из команды Навального. У неё и у других местных активистов провели ряд обысков. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. При этом сторонники Навального считают преследование политически мотивированным и считают, что в данном случае применяется обратная сила закона, так как на момент работы в штабе Чанышевой, организация ещё не была запрещенной.