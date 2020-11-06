«Настоящий саботаж»: Депутат Госдумы пожаловался на свой «кабинет» – там нет даже подоконника

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев выложил видео своего нового кабинета в здании Государственной думы. На записи видно, что в помещении не только нет мебели — с корнем вырван даже подоконник.

Представитель КПРФ объясняет, что такую «разруху» оставил после себя его предшественник из «Единой России». Он считает, что речь идет намеренном саботаже со стороны аппарата Госдумы, целью которого является создание препятствий для его депутатской деятельности.

«Середина ноября, и до сих пор Государственная дума при всем её богатстве не может обеспечить депутата-одномандатника рабочим местом. Я считаю, что это уже настоящий саботаж, направленный на то, чтобы я не мог направлять никакие обращения в интересах своих избирателей, — возмущается г-н Матвеев. — Я не могу войти в компьютерную сеть, присваивать номера, без которых канцелярия не может отправлять обращения».

Депутат намерен добиваться, чтобы кабинет оборудовали должным образом.