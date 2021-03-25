РЖД и «Аэрофлот» готовы организовать проверку QR-кодов пассажиров

Госкомпания Российские железные дороги сообщила о технической готовности ввести систему QR-кодов при посадке на поезда. Если соответствующее распоряжение будет отдано в правительстве, оно будет выполнено, заверили в компании. О готовности проверять QR-коды заявили и в авиакомпании «Аэрофлот», однако там подчёркивают, что делать это нужно непосредственно при посадке, а никак не на стадии приобретения билета.

«Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить, — приводит ТАСС слова замглавы РЖД Евгения Чаркина. — Какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним».

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов также заверил агентство, что в случае, если решение будет принято со стороны федеральных властей, авиакомпания «в полной мере» обеспечит его выполнение, но только на этапе регистрации и посадке на борт. Однако если власти решат запретить продажу авиабилетов людям без QR-кодов, это может вызвать проблемы:

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся — это нормально»,

— говорит Полубояринов, отмечая, что продажей билетов занимаются многие компании и посредники.

Пока решения о введении QR-кодов для передвижения между регионами федеральные власти не приняли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявлял, что в руководстве страны не рассматривают дополнительные меры по борьбе с распространением ковида. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня заверил в «высокой эффективности» системы QR-кодов и назвал её применение «путём безопасности».