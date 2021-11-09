Больную ковидом женщину оштрафовали за то, что она вышла во двор своего дома покормить собаку

В городе Серов в Свердловской области суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей местной жительнице Светлане Семеновой, которая нарушила правила самоизоляции и вышла покормить собаку во дворе своего частного дома. Об этом сообщает Znak.com.

Как отмечается, полиция составила на женщину протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд установил, что женщина «не выполнила мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции». Подчеркивается, что Семеновой был назначен минимальный размер штрафа из-за смягчающих обстоятельств.

По словам собеседника издания, 2 августа на женщину пожаловалась соседка, которая сфотографировала Семенову в ее собственном дворе без маски и сообщила об этом в правоохранительные органы. Позже полиция подтвердила нарушение, опросив свидетелей и нарушительницу.

4 августа Семенова получила отрицательный тест на коронавирус, а 12 августа правоохранители передали материалы дела в Роспотребнадзор.