Эксперт Минздрава: В России началась четвертая волна COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую. Об этом он сообщил на международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается», – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Чуланова, неблагоприятная ситуация с пандемией наблюдается в европейском регионе ВОЗ из-за ситуации в России.