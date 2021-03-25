«Рекорд смертей переломил?» Россияне возмутились заявлением главы Минздрава о переломе ситуации с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил сегодня, что в стране удалось переломить ситуацию с коронавирусом за счет нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, передает РИА Новости.

По его словам, за это время уменьшился прирост числа пациентов, находящихся под наблюдением врачей. Россияне же встретили такое заявление главы Минздрава в штыки и напомнили ему о зафиксированном сегодня антирекорде по суточной смертности от коронавируса, который составил 1 211 человек.

«Хороший такой перелом! Рекорд по смертям»;

«Ага, именно в эти дни вирус особо лютовал.. Со вчерашнего дня утих»;

«Ничего, что почти все работали в эти "нерабочие дни"?»;

«Квашенная капуска всё таки помогает?»;

«Откровенная и наглая ложь. Один говорит, что это не помогло, а у другого всего наоборот»;

«Мы опережаем США по смертям (хотя там население 300 млн человек), но они пишут про какой-то там перелом», – пишут пользователей соцсетей.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую.