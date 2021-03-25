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В России зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

За 8 ноября в стране выявлено 39 160 новых случаев заболевания

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России зафиксировано 1 211 смертей от коронавируса – это максимум за все время пандемии, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За 8 ноября в стране выявлено 39 160 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки еще 32 036 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (5287), Московской области (2818), Санкт-Петербурге (2680), Самарской области (1783), в Крыму (803) и в Воронежской области (793). 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 873 655 случаев коронавируса, зафиксировано 249 215 летальных исходов, выздоровели 7 619 596 человек.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую.

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