Лишь 16% россиян верят, что власть ведет страну верным курсом

Больше половины россиян (56%) уверены, что действующая власть в России состоит из людей, озабоченных лишь своим «материальным и карьерным благополучием». Это следует из результатов опроса, проведенного «Левада-Центром»*.

При этом, лишь 16% респондентов считают, что в руководстве страны «хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом». Ещё 9% полагают, что во власти честные, но «слабые» люди, которые не способны навести в стране порядок, а 10% считают российских руководителей честными, но некомпетентными и не верят в их способность вывести Россию из кризиса.

Среди молодежи от 18 до 24 лет в способность властей вести страну в верном направлении верят меньше всего — лишь 8%, однако 25% из них в сумме верят в честность руководства. В возрастных группах 25-39 и 40-54 года к властям отношение более скептическое, а наибольшей поддержкой руководство страны располагает среди людей пенсионного и предпенсионного возраста (55+) — но и они в 47% уверены в алчности руководителей и лишь в 21% случаев верят в их компетентность.

Даже среди электората правящей партии «Единая Россия» только 39% опрошенных считают, что во власти «хорошая команда политиков». Каждый второй избиратель ЕР полагает, что там лишь алчные или некомпетентные люди.

*«Левада-Центр» объявлен властями России «иностранным агентом».