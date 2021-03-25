Екатерина Енгалычева: Понятно, кому нужно было убрать Рашкина

9 ноября КПРФ запланировала мероприятие, на котором коммунисты обсудят позицию по делу Валерия Рашкина, пойманного в Саратовской области с тушей убитого лося в багажнике. Источники сообщают, что глава КПРФ Геннадий Зюганов уже проговорил эту ситуацию с самим проштрафившимся коммунистом.

- У нас в России от охоты погибают тысячи животных, в том числе и краснокнижных, и об этом не кричат по телевидению. Сколько громких случаев было, и с известными фамилиями. А раздутая ситуация с Рашкиным — абсолютно понятно, кому она выгодна и почему. Там очень много вопросов, и о ней сложно судить однозначно. Но я вижу эту травлю Рашкина, и понимаю, почему. Потому что это неудобный политик, которого нужно убрать, - высказала свою позицию "Собеседнику" депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

При этом коммунистка считает, что ее коллега уже много чем "насолил" власти.

- Я не думаю, что его прессуют за что-то одно, - продолжила депутат. - Скорее, за все, вместе взятое. За его позицию, за то, что он с людьми, отстаивает их интересы. И против принудительной вакцинации, и против фальсификации выборов, против электронного голосования. Он же был инициатором расследования пыток в Саратовской области. Кому это не нравится? Понятное дело, кому.