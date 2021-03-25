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Собянин примет решение о мерах по борьбе с ковидом в конце недели

Мэрия будет продолжать работу над QR-кодами. Пока динамику пандемии там оценивают позитивно

Фото: Global Look Press

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин позитивно оценивает итоги нерабочей недели в противодействии распространению коронавируса. По его словам, в столице по её итогам стало фиксироваться на 15% меньше случаев заражения, а также на 4% снизился уровень госпитализаций. Последнее, как он считает, также говорит об улучшении ситуации, так как люди приезжают с отдыха и попадают в больницы сразу в тяжёлой форме. Снижение числа тяжёлых случаев в таких обстоятельствах он считает «позитивной тенденцией».

Новые меры по борьбе с ковидом мэрия пока не анонсирует. Решение о них будет приниматься лишь к концу этой недели, когда станет ясна динамика заболеваемости.

«Ситуация в целом улучшается, — заверил Собянин в эфире федерального телевидения. — Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации, эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной, посмотрим, в конце недели какими будут показатели, и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам».

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что оценки эффективности нерабочей неделе Кремль сможет дать лишь спустя неделю после её окончания.

Впрочем, пока Собянин заявил о намерении в дальнейшем наращивать объёмы тестирования населения столицы на ковид и «совершенствовать» систему QR-кодов — в Москве она пока действует лишь в музеях и театрах.

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