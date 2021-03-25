Кремль не обсуждает сокращение срока QR-кодов и пока не готов оценивать эффект нерабочей недели

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить об эффективности или неэффективности нерабочей недели, которая завершилась 8 ноября в подавляющем числе субъектов России, пока рано. Оценить это решение правительства и главы государства, основываясь на цифрах, по его словам, можно будет только через неделю.

«Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод», — приводит заявление представителя Кремля ТАСС.

Также г-н Песков заверил, что никаких обсуждений о возможном сокращении срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса в руководстве страны не ведется: «На этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось». Тот факт, что ранее сегодня пользователи «Госуслуг» обнаружили, что срок действия их QR-кодов был сокращен с года до полугода, пресс-секретарь главы государства списал на «сбой» в работе государственного сервиса. О том же ранее заявили и в оперативном штабе при правительстве по борьбе с ковидом.

Напомним, что ещё в августе Минздрав в своих методических рекомендациях указывал, что QR-коды о вакцинации от коронавируса должны быть действительными в течение года, однако этот срок может быть сокращен до полугода при ухудшении эпидемиологической ситуации, которая с тех пор успела побить все антирекорды.