QR-коды будут работать год. Если начнется новая волна – полгода

Министерство здравоохранения России допустило, что срок действия QR-кодов, выдаваемых тем, кто вакцинировался от коронавируса, может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако на данный момент рекомендация ведомства заключается в том, чтобы считать коды действующими в течение года после инъекции второй дозы препарата (или первой в случае однокомпонентной вакцины).

Впрочем, если эпидемиологическая обстановка в стране начнет снова ухудшаться, срок действия QR-кодов может сократиться до полугода. Об этом говорится в опубликованных Минздравом методических рекомендациях.

Напомним, что согласно данным исследования независимых российских специалистов, вакцинация «Спутником V» снижает вероятность госпитализации у заразившихся «дельта»-штаммом до 20% и почти исключает летальный исход.