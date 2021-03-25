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На портале «Госуслуг» сбой: QR-коды вакцинированных от ковида «обнулились»

Актуальные сроки действия сертификатов обещают восстановить в течение дня

Фото: Global Lok Press

На сайте «Госуслуги» неожиданно сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса.

На это, в частности, обратил внимание портал URA.RU. Журналисты, решившие проверить свои QR-коды, обнаружили, что они действительны шесть месяцев, а не год.

«Вторая доза вакцины "Спутник V" была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На "Госуслугах" указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – сообщил корреспондент издания. Отмечается, что в такой же ситуации оказались читатели портала.

Как рассказал медиадиректор «Собеседника» Алексей Терехов, в его сертификате сейчас отсутствуют данные о сроке действия документа – до этого в нем было указано, что сертификат о вакцинации действителен в течение года.

В оперативном штабе назвали «обнуление» QR-кодов сбоем программы. На портале Госуслуг в течение дня должны восстановить прежние сроки действия всех сертификатов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что с сегодняшнего дня россиянам начнут выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 и перенесенной коронавирусной инфекции нового образца.

Рубрика: Общество

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