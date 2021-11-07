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Очередной триумф российских киберспорсменов, продление ковид-каникул, антирекорд Байдена: главное к 8 ноября

Капитан выигравшей турнир по CS:GO в Швеции команды NAVI во время церемонии награждения сделал предложение своей девушке

Фото: Instagram natus_vincere_official

В Стокгольме завершились соревнования по Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), проходившие с 26 октября по 7 ноября. Победу на нем одержала команда Natus Vincere (NAVI), в которую входят трое россиян и двое украинцев. В финале NAVI обыграла команду G2 со счетом 2-0 и получила приз в размере миллиона долларов. Во время церемонии награждения капитан команды Кирилл Boombl4 Михайлов сделал предложение своей девушке, пишет Sport24.ru. Она уже ответила согласием через страницу в Instagram.

С сегодняшнего дня россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной болезни. Документ доступен на русском и английском как в электронном, так и в бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сертификат будет включать подробные данные о его владельце, сведения о прививках, ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, а также информацию о перенесенном коронавирусе. Сертификаты, оформленные ранее, автоматически обновятся на портале госуслуг до 1 марта 2022-го.

В Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях режим нерабочих дней будет действовать еще неделю. В Смоленской области ковидные каникулы продлили до 10 ноября. Такое решение приняли главы субъектов. По их данным, ситуация с COVID-19 в их регионах пока остается напряженной, передает «РИА Новости».

Посетитель концерта рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон (штат Техас), на котором погибли восемь человек, подал в суд на музыканта и организаторов мероприятия, пишет Billboard. По мнению истца Мануэля Соузы, трагедию можно было предотвратить, она стала результатом «желания получить прибыль за счет здоровья и безопасности посетителей».  Инцидент произошел в минувшую пятницу, 5 ноября. На концерте, во время которого началась давка, приведшая к гибели людей, присутствовали около 50 тысяч человек.

В российский кабмин направлен законопроект, в котором предлагается освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты ЖКУ, пишут «Известия». Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас за коммунальные услуги не платят Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, Герои труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы – при этом ветераны ВОВ освобождаются только от половины стоимости услуг ЖКХ. Предполагается, что мера затронет свыше 100 тысяч человек.

Рейтинг одобрения гражданами США президента Джо Байдена упал до рекордно низкого показателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой USA Today совместно с Саффолкским университетом. Согласно данным исследования, действия Байдена на посту главы государства поддерживают 37,8%. в то время как 59% респондентов не одобряют его политику. Воздержались от ответа 3,2%. Уточняется, что по мнению 46% опрошенных 46-й президент США не оправдал ожиданий. Против того, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024-м, выступили около 64% участников исследования, отмечает издание.

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