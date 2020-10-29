«Трагическая ночь»: В США не менее восьми человек погибли из-за давки на концерте репера Трэвиса Скотта

По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения из-за давки во время выступления известного американского репера Трэвиса Скотта на двухдневном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Второй день мероприятия отменили. Об этом сообщает газета Houston Chronicle.

Как рассказал начальник охраны Хьюстона, в 21:00 толпа на заключительном выступлении репера начала продвигаться к краю сцены, пошла паника, люди стали получать травмы и терять сознание. Трагедия с несколькими жертвами произошла примерно через 40 минут. В полевом госпитале в течение дня и ночи оказались более 300 человек.

Судья округа Харрис Лина Идальго назвала произошедшее «чрезвычайно трагической ночью». Полицейское управление Хьюстона занимается опознанием пострадавших в больницах.

Трэвис Скотт известен своими энергичными выступлениями, которые собирают агрессивную публику. Артист несколько раз останавливался во время концерта, когда замечал фанатов, которых зажимали у передней части сцены. Он попросил охрану убедиться, что с ними все в порядке, и помочь им выбраться из толпы. Машины скорой помощи, мигая светом и сигнализацией, несколько раз прорезали толпу.

Ранее днем толпа прорывала заграждения, чтобы попасть на фестиваль.