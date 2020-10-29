«Трагическая ночь»: В США не менее восьми человек погибли из-за давки на концерте репера Трэвиса Скотта
Музыкант несколько раз останавливал свое выступление, но число пострадавших составило более 300 человек
По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения из-за давки во время выступления известного американского репера Трэвиса Скотта на двухдневном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Второй день мероприятия отменили. Об этом сообщает газета Houston Chronicle.
Как рассказал начальник охраны Хьюстона, в 21:00 толпа на заключительном выступлении репера начала продвигаться к краю сцены, пошла паника, люди стали получать травмы и терять сознание. Трагедия с несколькими жертвами произошла примерно через 40 минут. В полевом госпитале в течение дня и ночи оказались более 300 человек.
Судья округа Харрис Лина Идальго назвала произошедшее «чрезвычайно трагической ночью». Полицейское управление Хьюстона занимается опознанием пострадавших в больницах.
Трэвис Скотт известен своими энергичными выступлениями, которые собирают агрессивную публику. Артист несколько раз останавливался во время концерта, когда замечал фанатов, которых зажимали у передней части сцены. Он попросил охрану убедиться, что с ними все в порядке, и помочь им выбраться из толпы. Машины скорой помощи, мигая светом и сигнализацией, несколько раз прорезали толпу.
Ранее днем толпа прорывала заграждения, чтобы попасть на фестиваль.
Even after such a terrible accident, the organizer did not stop the show.#AstroWorld2021 #Festival- At least 11 confirmed killed and 100+ inquired.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 6, 2021
#panic #injuries #Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #Houston #KHOU11 pic.twitter.com/nvBGFJSR81
Multiple people have been taken to an area #hospital in #Houston, #Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest. #Rescue team responders performing life-saving measures on attendees.#Houston #AstroWorld2021 #TravisScott #AstroWorld #KHOU11 pic.twitter.com/qB89Vcoofx— 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) November 6, 2021