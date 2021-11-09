«Подрыв авторитета президента»: Госдума одобрила заморозку индексации пенсий военных

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, по которому в 2022 году пенсии бывших военнослужащих не будут проиндексированы. Представители «Справедливой России — За правду» и КПРФ в федеральном парламенте предложение раскритиковали, однако в «Единой России» заверили, что несмотря на заморозку, реальный размер пенсий военных в итоге должен вырасти.

«На ком мы собираемся экономить? На бывших военных? На семьях погибших военнослужащих? На тех, кто защищал нашу родину?»

— поражался Валерий Гартунг из СРЗП, также обративший внимание, что, судя про профицитному бюджету, деньги у государства на эти цели есть. В свою очередь, Николай Коломейцев из КПРФ напомнил о рекордном уровне инфляции в этом году, которая уже достигла показателя в 7,9% и пенсии военнослужащих нужно поднимать не менее чем на 2% выше этого значения:

«[Принятие этой инициативы] — это подрыв авторитета президента», — уверен он (цитата по Znak.com).

Напомним, что в сентябре этого года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить индексацию зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

При этом депутат Андрей Гурулев из «Единой России» считает, что несмотря на заморозку индексации пенсий военных, их реальное значение в следующем году все равно вырастет на 4,4% в связи с увеличением зарплаты военнослужащих на 4%, а также с введением понижающего коэффициента в 74% — такую долю от прошлой зарплаты военные пенсионеры или их семьи должны будут получать, по завершению активной службы.