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Путин поручил правительству проиндексировать в 2022 году зарплаты военных и силовиков

Путин раздал поручения по итогу съезда "Единой России", в частности, проиндексировать силовикам зарплаты выше инфляции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На сайте Кремля опубликовали поручения президента России Владимира Путина правительству по итогу съезда его партии «Единая Россия». В них говорится об индексации пенсий и выделении дополнительных средств на ликвидацию аварийного жилья.

Согласно документу, кабинет министров должен включить в проект бюджета на 2022-2024 годы индексацию заработных плат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. При этом отмечается, что индексация должна коснуться лишь 2022 и 2023 годов, про 2024 год там ничего не сказано.

Также правительству Михаила Мишустина поручено найти 45 миллиардов рублей, чтобы ликвидировать аварийное жилье, признанное таковым на начало 2021 года.

Последним пунктом в списке поручений президента указана «рекомендация» единороссам оказать содействие правительству в поддержке занятости населения.

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