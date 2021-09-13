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Не индексация, а компенсация: сенатор прокомментировал решение повысить пенсию на 5,9%

По факту ожидаемая от Путина индексация пенсии сверх инфляции окажется всего на 0,1% выше годового роста цен

Фото: Global Look Press

Валерий Рязанский

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что решение повысить пенсии на процент выше процента индексации, как заявлял Путин, на деле никак не повлияет на покупательскую способность россиян.

«Будет индексация 5,9% при инфляции 5,8%. То есть, по сути, мы оставляем тот же уровень пенсий с точки зрения покупательской способности, без повышения. Это не индексация. Будем говорить так - это компенсация инфляционных процессов»

,– говорит Рязанский в комментарии НСН.

Сделать индексацию реально выше инфляции вряд ли возможно из-за проблем с бюджетом, уверен сенатор: «сейчас никто не может сказать, вытянет ли федеральный бюджет эту индексацию. Это достаточно серьезные цифры».

В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. До 2024 года эта сумма должна вырасти до 20 469 рублей.

Теги: #Пенсии

Рубрика: Деньги -> Деньги

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