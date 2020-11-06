В суде выяснилось, что полиция установила слежку за депутатом Бондаренко

Сотрудники правоохранительных органов после инцидента, в ходе которого депутат Саратовского областного собрания от КПРФ Николай Бондаренко, по версии следствия, участвовал в «мелком хулиганстве», установили за политиком оперативное наблюдение. Об этом, как пишет Telegram-канал SOTA, стало известно в ходе судебного разбирательства.

В документах, представленных полицией форма слежки за депутатом была названа «оперативно-розыскным мероприятием «Наблюдение», уточняет издание.

Точные даты, когда за политиком велось наружное наблюдение, журналисты не приводят, однако в публикации говорится, что протокол об административном правонарушении по этому делу был составлен лишь накануне, что, по версии издания, «грубо нарушает требования закон».

Защита Бондаренко в ходе заседания заявила сразу несколько ходатайств об отводе судьи.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о задержании Николая Бондаренко. Политика доставили в суд по делу о вменяемом ему мелком хулиганстве на одном из избирательных участков. Предположительно, речь идет о нашумевшем видео, где депутат регионального парламента, который на тот момент баллотировался в Госдуму, на повышенных тонах общается с председателем УИК, пытаясь добиться от неё некой документации.