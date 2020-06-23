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«Истинная причина – отстаивание настоящих результатов выборов»: В Саратове задержали депутата Николая Бондаренко

По словам Рашкина, Бондаренко задержали за якобы хулиганство на выборах

Фото: Instagram @bondarenko_blog

За хулиганство на избирательном участке задержан депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 4 Николай Бондаренко. Об этом написал в своем Twitter первый секретарь КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. 

«В Саратове только что задержан депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко. Причина – якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября. Оцените оперативность. Истинная причина – отстаивание настоящих результатов выборов», – говорится в сообщении Рашкина. 

Как написал в своем Instagram сам Бондаренко, его задержали около здания Саратовской областной Думы.

«Меня задержала полиция в составе 4 сотрудников, которые под какими-то надуманными перелогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства. Действие полиции незаконны, они составили протокол задержания и отвезут меня в суд. Если не посадят, подробности смотрите на YouTube!» – подчеркнул он.

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