«Истинная причина – отстаивание настоящих результатов выборов»: В Саратове задержали депутата Николая Бондаренко

За хулиганство на избирательном участке задержан депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 4 Николай Бондаренко. Об этом написал в своем Twitter первый секретарь КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«В Саратове только что задержан депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко. Причина – якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября. Оцените оперативность. Истинная причина – отстаивание настоящих результатов выборов», – говорится в сообщении Рашкина.

Как написал в своем Instagram сам Бондаренко, его задержали около здания Саратовской областной Думы.

«Меня задержала полиция в составе 4 сотрудников, которые под какими-то надуманными перелогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства. Действие полиции незаконны, они составили протокол задержания и отвезут меня в суд. Если не посадят, подробности смотрите на YouTube!» – подчеркнул он.