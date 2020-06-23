«Истинная причина – отстаивание настоящих результатов выборов»: В Саратове задержали депутата Николая Бондаренко
По словам Рашкина, Бондаренко задержали за якобы хулиганство на выборах
За хулиганство на избирательном участке задержан депутат Саратовской областной Думы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 4 Николай Бондаренко. Об этом написал в своем Twitter первый секретарь КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
«В Саратове только что задержан депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко. Причина – якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября. Оцените оперативность. Истинная причина – отстаивание настоящих результатов выборов», – говорится в сообщении Рашкина.
Как написал в своем Instagram сам Бондаренко, его задержали около здания Саратовской областной Думы.
«Меня задержала полиция в составе 4 сотрудников, которые под какими-то надуманными перелогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства. Действие полиции незаконны, они составили протокол задержания и отвезут меня в суд. Если не посадят, подробности смотрите на YouTube!» – подчеркнул он.