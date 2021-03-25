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На авторов пародийных роликов о «депутате Наливкине» завели уголовное дело

Создатели обвиняются в хулиганстве за использование в ролике гранатомета

Фото: Скриншот с Youtube-канала Barakuda

Автор и продюсер Youtube-канала с роликами про вымышленного депутата Виталия Наливкина Андрей Клочков рассказал об обысках в квартирах у всей съёмочной группы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Алексей Пивоваров.

«Ребят обвиняют в тяжком хулиганстве по статье 213 ч.3 – якобы, оно было в видео, где Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было. Правда, позже вышел нашумевший ролик с пародией на Ирину Волк, и к нему претензии уже были. Похоже, и есть», – пишет Пивоваров. 

Создателям ролика может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

На видео Наливкин, «обезвреживая» подозрительную сумку на остановке, стреляет по ней из гранатомета. Сначала он попадает по стенду с агитацией партии «Единая Россия» и лишь со второго раза – по остановке, однако она осталась цела. 

В этом же ролике присутствует пародия на официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк. После ролика 43-летнюю актрису Ларису Кривоносову, пародирующую Волк, арестовали на 10 суток за ношение формы сотрудника полиции. Позже ее отправили в колонию на три месяца за нарушения наложенных на нее ограничительных мер. 

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