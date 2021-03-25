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"Свободу Марине Вульф!": В сети не удивились, что Песков не знает Виталия Наливкина

Россияне уверены, что актрису Ларису Кривоносову арестовали именно за пародию на Ирину Волк

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопрос об аресте в Уссурийске «Марины Вульф» - 43-летней актрисы Ларисы Кривоносовой из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Мировой суд назначил ей 10 суток ареста и 1000 рублей штрафа за ношение формы сотрудника полиции, в которой та играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф», пародирую официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк.

Но, как и ожидалось, Дмитрий Песков «оказался не в курсе», кто такой Виталий Наливкин. Зато он решил порассуждать о грани между политической сатирой и оскорблениями представителей власти, которая по его словам очень тонкая, и каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений закона.

Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, он отметил, что если это остаётся политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это.

«Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае», - сказал Песков.

Россиян в соцсетях такой ответ Пескова не удивил и не убедил.

«Свободу Марине Вульф!» - буквально прокричал читатель.

«Песков, скажи ещё, что вас надо уважать... Чем актуальнее и популярней сатира, тем опасней она для Кремля. Но если бы власть не заслужила, никто бы её не критиковал», - считает россиянин.

«У Вульф губы очень тонкие, не как у официального представителя МВД. Надо было ей ещё губы пообъёмней приклеить, как накачанные у Волк», - подметил фанат Наливкина.

«Вон давеча в США, в одном штате разместили 12 огромных баннеров с Байденом в виде террориста с РПГ... Господин Песков, чтобы было бы в России с заказчиком этого баннера и фирмой-владельцем баннеров?» - задал риторический вопрос москвич.

«Власть получает в этих клипах все, что заслужила. Это отражение её деятельности. Так что пусть кушает и не подавится!» - порассуждал не состоявшийся из-за реформы пенсионер.

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