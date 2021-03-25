Сатира под запретом

Ранее у артистов и в Москве случались проблемы с правоохранительными органами за ношение ими формы без разрешения (но исключительно в тех роликах, которые могли не понравиться: актёр «Современника» Дмитрий Смолев изображал пьяного сотрудника ГИБДД и получил 8 суток за «мелкое хулиганство»). В топовых проектах вроде Comedy Club с тех пор стараются использовать форму, похожую на форму полицейских, но не идентичную. Однако статьи, по которым осудили артистов, говорят о том, что проблема не в форме. За незаконное ношение формы предусмотрен только штраф. Во всех федеральных источниках, включая ТАСС и газету «Коммерсантъ», содержится по поводу ареста Кривоносовой неправильная информация. Но чехарда с правовыми нюансами только подтверждает давний принцип власти: «Был бы человек, а статья найдётся».

Ещё один неприятный фон — недавнее присвоение статуса «пожизненно нежелательного» в России белорусскому комику азербайджанского происхождения Идраку Мирзализаде. Суд, правда, приостановил это распоряжение МВД.

В общем, российскому юмору сейчас не до смеха, юмористы находятся в угнетённом состоянии. Практически все отказываются от комментариев. Возможно, пытаются переварить логику власти и сопоставить вменяемые нарушения с действующими «понятиями»: нельзя шутить над полицией? Над чиновниками? Над «Единой Россией»? Над Путиным? Где в настоящий момент находится та грань, от перехода которой господин Песков всех предостерёг? Статична ли она или продолжает движение в сторону посадки за антисоветские анекдоты на кухне?