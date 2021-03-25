Сатира под запретом
Что последует за арестами актёров из шуточного проекта «Виталий Наливкин»
В России сгущаются тучи над остряками. В Уссурийске были отправлены под арест актриса Лариса Кривоносова (на 10 дней) и актёр Андрей Неретин (на 2 дня). Долгое время они веселят россиян, пародируя деятельность МВД в районном масштабе на канале BARAKuda в YouTube.
Неретин исполняет роль председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина, а Кривоносова — роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф (и это воспринимается как пародия на выступления официального представителя МВД Ирины Волк). Провинциальный проект раскрутился настолько, что одна серия про Наливкина стала собирать по нескольку миллионов просмотров, а пародия на расследование Навального «Дворец Наливкина» - почти 5 млн.
Возможно, чашу терпения власти переполнил ролик, в котором Наливкин промахивается гранатомётом мимо заминированной автобусной остановки и попадает в предвыборный щит партии «Единая Россия». Щит в итоге, по словам Кривоносовой-Вульф, «после прямого попадания кумулятивным боеприпасом прекратил своё существование». Именно после этой серии Лариса Кривоносова получила административный арест за нарушение условий административного надзора и штраф за незаконное ношение форменной одежды, а Андрей Неретин присел за нецензурную брань в общественном месте.
Почти не вызывает сомнений, что аресты артистов обусловлены, скажем мягко, дискомфортом, который испытывают от популярности проекта большие люди в погонах и без. Артистов посадили сразу после выборов. Настораживает и реакция Дмитрия Пескова: спикер Кремля сказал, что «политическая сатира в России не преследуется, однако в законе предусмотрена ответственность за оскорбление и унижение представителей власти» и предупредил, что грань тут «очень тонкая» (цитаты по ТАСС).
Ранее у артистов и в Москве случались проблемы с правоохранительными органами за ношение ими формы без разрешения (но исключительно в тех роликах, которые могли не понравиться: актёр «Современника» Дмитрий Смолев изображал пьяного сотрудника ГИБДД и получил 8 суток за «мелкое хулиганство»). В топовых проектах вроде Comedy Club с тех пор стараются использовать форму, похожую на форму полицейских, но не идентичную. Однако статьи, по которым осудили артистов, говорят о том, что проблема не в форме. За незаконное ношение формы предусмотрен только штраф. Во всех федеральных источниках, включая ТАСС и газету «Коммерсантъ», содержится по поводу ареста Кривоносовой неправильная информация. Но чехарда с правовыми нюансами только подтверждает давний принцип власти: «Был бы человек, а статья найдётся».
Ещё один неприятный фон — недавнее присвоение статуса «пожизненно нежелательного» в России белорусскому комику азербайджанского происхождения Идраку Мирзализаде. Суд, правда, приостановил это распоряжение МВД.
В общем, российскому юмору сейчас не до смеха, юмористы находятся в угнетённом состоянии. Практически все отказываются от комментариев. Возможно, пытаются переварить логику власти и сопоставить вменяемые нарушения с действующими «понятиями»: нельзя шутить над полицией? Над чиновниками? Над «Единой Россией»? Над Путиным? Где в настоящий момент находится та грань, от перехода которой господин Песков всех предостерёг? Статична ли она или продолжает движение в сторону посадки за антисоветские анекдоты на кухне?