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Пожизненно нежелательный

Белорусскому комику оформили пожизненный запрет на въезд в Россию за неудачную шутку

Фото: стоп-кадр из программы "Вечерний Ургант"

Идрак Мирзализаде в гостях у Ивана Урганта, 2018 год

Гражданин Белоруссии азербайджанского происхождения Идрак Мирзализаде, отсидев 10 суток за шутку про русских, получил ещё одну чёрную метку: российский МВД признал его «пожизненно нежелательным» и намерен депортировать в Белоруссию. Где, надо думать, его научат родину любить.

В одном из роликов в YouTube Мирзализаде в компании других молодых комиков решил поднять тему, как сложно человеку неславянской внешности снять квартиру в Москве. Описав в красках опыт собственных мытарств и ощущения человека второго сорта, Идрак в завершение рассказал о том, как обнаружил после переезда матрас «весь в говне», отметив, что предыдущие съёмщики были русскими. Один из участников YouTube-шоу подтвердил, что видел этот матрас. «Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», - сделал вывод Мирзализаде. В протоколы МВД попала также его фраза: «Французы – великая нация, могут позволить себе быть националистами».

К молодым комикам и стендаперам много вопросов: до Жванецкого им как до Луны, аудиторию они часто формируют и удерживают не тонким юмором, а матом и хайпом. И государство, всё активнее культивирующее диктаторские замашки, отвечает им взаимностью. Всё ещё более неприятно и печально, если учесть, что ролик с Мирзализаде откопали помощники Владимира Соловьёва, с пламенного выступления которого и начались проблемы у белоруса. Соловьёва поддержали и некоторые другие «имперские» медиа.

После решения суда в поддержку Мирзализаде устраивали концерты под лозунгом «Шутка – не преступление». Сам он принёс извинения «всем, кого задела эта ситуация», однако на суде виновным себя не признавал, подчеркнув, что его выступление было направлено как раз против ксенофобии, в которой его обвиняют. 

Глядя на то, как выдавливают из страны «нежелательных» политиков накануне выборов, можно сказать, что в России объявлен новый этап борьбы за всеобщее счастье и единство: очищение страны от неправильных людей. Навсегда. Если что, Украина, которую так любит полоскать господин Соловьёв, даёт «нежелательным» россиянам запрет на три года, максимум на пять. 

Сигналы сверху о том, что если вы не с нами, то валите отсюда, направлены не на одного комика. Оппозицию частично уже сплавили в эмиграцию. За пределами страны находится и целый ряд журналистов-россиян. Над оставшимися здесь кружит клеймо иноагента. И как тут не вспомнить ситуацию в той самой Белоруссии годичной давности? Она во всех красках показала, что власти следует быть до конца отмороженной и наглой, и тогда не просто останешься на коне, а сможешь делать со своими гражданами, что захочешь. Отчитываться перед обществом не надо, разве что перед силовиками. А с ними найти консенсус по вопросу борьбы с врагами народа намного проще.

А ещё полезно вспомнить весь «патриотический» юмор от раннего Михаила Задорнова с его тупыми американцами до нынешнего Тиграна Кеосаяна с «пародиями», где «высмеивается» темнокожий Обама (именно потому что он темнокожий, и угадываются намёки на неполноценность этой расы).

К шуткам Мирзализаде тоже можно относиться по-разному. Даже во время того самого YouTube-шоу на него осуждающе смотрели некоторые коллеги. Есть ли в его репликах разжигание межнациональной розни? Пусть решают эксперты. Но МВД начало злоупотреблять своим правом наказывать за слова и мысли, а от словосочетания «пожизненно нежелательный» попахивает сильнее, чем от любого матраса. Наша страна уже проходила периоды, когда «неправильных» людей ставили к стенке. Можем повторить?

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