Три месяца за реквизит
Актрису, исполнившую в скетч-шоу "Виталий Наливкин" роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф, отправили в колонию за нарушения наложенных на нее ограничительных мер
Актрису скетч-шоу «Виталий Наливкин» Ларису Кривоносову, спародировавшую официального представителя МВД Ирину Волк (роль Марины Вульф), приговорили к трем месяцам колонии. Ранее Кривоносову неоднократно штрафовали и даже давали 10 суток административного ареста. Получить оперативный комментарий Ирины Волк по этому поводу не удалось. Обсуждаем ситуацию с автором и режиссером шоу Андреем Клочковым.
– Андрей, с чем вы связываете это навязчивое преследование Ларисы? Это ведь началось не вчера.
– Все началось с тех роликов (с пародиями на пресс-релизы МВД. – Авт.), которые привлекли внимание и к нам, и к Ларисе. Они не смогли не остаться незамеченными и, видимо, в полиции на нас обиделись.
– Если не ошибаюсь, первой претензией к Ларисе было якобы «незаконное ношение» полицейской формы.
– Да, с этого все началось, потом добавилось что-то еще, и еще, и еще. Надо полагать, они искали, за что придраться и нашли причину для этого. При том, что это была не настоящая форма, это реквизит, который использовался для съемок, участие в которых привлекло так много внимания к ее персоне. Вообще, если им не нравится шоу, то, наверное, следовало бы воздействовать на его авторов. А Лариса – просто актриса.
– Вы были на суде? Возможно ли обжаловать приговор?
– Нет, на суде мы не были, мы вообще узнали о приговоре из новостей. Но, в любом случае, мы знаем, что официально причина ее отправки в колонию – многочисленные нарушения ограничительных мер. Если это так, вряд ли все это удастся откатить назад.
– Три месяца, к счастью, не три года. Лариса скоро вернется. Увидим ли мы еще ролики с ее участием?
– Это больше зависит от нее, чем от нас. Не знаю, будем с ней разговаривать. Посмотрим, как она решит. У нас никто никого силой не заставляет.