Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:11

РБК: Власти могут запретить непривитым передвигаться самолетами и поездами

Два федеральных чиновника подтвердили обсуждение вопроса о контроле QR-кодов на транспорте. Решение могут озвучить после 15 ноября

Фото: Global Look Press

В профильных министерствах сейчас идет обсуждение возможности ввести систему QR-кодов для перелета на самолетах и проезда в поездах. Об этом говорят сразу несколько источников РБК. По данным издания, окончательное решение должны принять после 15 ноября.

Эту информацию косвенно подтверждают и сегодняшние заявления руководства РЖД и «Аэрофлота», о которых писал «Собеседник». Обе компании заявили, что технически ввести проверку QR-кодов у пассажиров проблемы не составляет и, если власти потребуют делать это, мера будет приведена в действие.

«Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — говорит один из собеседников РБК. «Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — уточняет другой источник издания.

В профильных ведомствах и компаниях информацию не комментируют. В Кремле заявили, что данный вопрос не входит в компетенции оперативного штаба, где от комментариев также отказались.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Общество 27 минут назад

Пришли за Наливкиным и Бондаренко, транспорт пугают QR-кодами, Питер прививает пенсионеров. Главное к вечеру 9 ноября

Политика 1 час назад

«Настоящий саботаж»: Депутат Госдумы пожаловался на свой «кабинет» – там нет даже подоконника

Политика 2 часа назад

В суде выяснилось, что полиция установила слежку за депутатом Бондаренко

Общество 3 часа назад

Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию хроников и пожилых

Политика 3 часа назад

Лишь 16% россиян верят, что власть ведет страну верным курсом

Общество 3 часа назад

Кусачки, бревна и лопаты: как арабские беженцы прорвали границу Польши 🎥

Общество 4 часа назад

«Подрыв авторитета президента»: Госдума одобрила заморозку индексации пенсий военных

Политика 4 часа назад

Депутат Останина требует миллиарды. Всё – детям

Общество 4 часа назад

РЖД и «Аэрофлот» готовы организовать проверку QR-кодов пассажиров

Общество 5 часов назад

Собянин примет решение о мерах по борьбе с ковидом в конце недели

Общество 5 часов назад

Самые нуждающиеся у нас - это чиновники?

Политика 5 часов назад

Екатерина Енгалычева: Понятно, кому нужно было убрать Рашкина

Общество 6 часов назад

«Рекорд смертей переломил?» Россияне возмутились заявлением главы Минздрава о переломе ситуации с COVID-19

Общество 6 часов назад

Стало известно, во сколько сейчас обойдется тур в Египет

Общество 7 часов назад

У россиян могут начать отбирать автомобили за сброс мусора в лесу

Без рубрики 7 часов назад

Крупная авария в Москве на Садовом кольце

Общество 8 часов назад

Обвиняемого в хищении 21 млн ректора Шанинки Сергея Зуева отправили в СИЗО

Общество 8 часов назад

Больную ковидом женщину оштрафовали за то, что она вышла во двор своего дома покормить собаку

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика