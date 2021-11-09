РБК: Власти могут запретить непривитым передвигаться самолетами и поездами

В профильных министерствах сейчас идет обсуждение возможности ввести систему QR-кодов для перелета на самолетах и проезда в поездах. Об этом говорят сразу несколько источников РБК. По данным издания, окончательное решение должны принять после 15 ноября.

Эту информацию косвенно подтверждают и сегодняшние заявления руководства РЖД и «Аэрофлота», о которых писал «Собеседник». Обе компании заявили, что технически ввести проверку QR-кодов у пассажиров проблемы не составляет и, если власти потребуют делать это, мера будет приведена в действие.

«Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — говорит один из собеседников РБК. «Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — уточняет другой источник издания.

В профильных ведомствах и компаниях информацию не комментируют. В Кремле заявили, что данный вопрос не входит в компетенции оперативного штаба, где от комментариев также отказались.