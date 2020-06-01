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Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию хроников и пожилых

Такое решение принял главный санитарный врач города. Остается вопросом, как власти будут заставлять прививаться пенсионеров, не желающих этого делать

Фото: Global Look Press

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, по которому вакцинация людей старше 60 лет становится обязательной. Также обязательной прививка становится для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Каким образом региональные власти намерены контролировать выполнение этого решения из документа непонятно.

Кроме этих категорий граждан, обязательной вакцинации, согласно постановлению главы местного Роспотребнадзора подлежат теперь сотрудники всех организаций на территории Большого порта и аэропорта Пулково.

Прививаться теперь обязательно также студентам, которые будут проходить практику на производствах за пределами своих учебных заведений.

Обеспечить вакцинацию первым компонентом препарата власти должны до 15 декабря, а вторым — до 15 января следующего года.

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