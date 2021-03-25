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Депутат Останина требует миллиарды. Всё – детям

О приоритете проекта федерального бюджета на ближайшие три года «Собеседнику» рассказала исполняющая обязанности председателя комитета Госдумы по бюджету Нина Останина

Фото: Агентство «Москва»

Поддержка семей с детьми и помощь наиболее уязвимым категориям граждан стали приоритетом проекта федерального бюджета на ближайшие три года. О своих поправках в бюджет и продолжениях работы над направлениями, заложенными комитетом по вопросам семьи, женщин и детей «Собеседнику» рассказала исполняющая обязанности председателя комитета Госдумы по бюджету Нина Останина.

Первым делом она внесла свою поправку на увеличение до 10 млрд рублей организации летнего отдыха и оздоровления детей.

– Если пять лет назад Дума на детский отдых выделяла 5 млрд руб., то в этом на эту статью Дума ничего не заложила. Кроме того она сократила финансирование яслей и детских садов, отметила  Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она отметила, что на ясли и детсады в 2022 году выделяют 19 млрд, а через три года – лишь 3 млрд рублей.

– При убыли населения по 1 млн в год невозможно улучшить демографическую ситуацию, – сетует Останина. – Расходы на поддержку молодых семей социальным жильём уменьшили, она составляет чуть больше 1 млрд руб. Если поделить её на 85 субъектов, понятно, что это ничего.

Для того чтобы в бюджете были деньги на бесплатное соцжильё для молодой семьи на условиях софинансирования, Останина потребовала в Думе увеличить эту сумму до 10 млрд.

Кроме того комитет Останиной решил создать в Думе пополняемый фонд помощи семьям, у которых один из родителей уклоняется от своих обязанностей. Депутаты хотят дополнить законодательство нормой о дифференцированных алиментных отчислениях для наиболее уязвимых категорий, в первую очередь, детей-инвалидов. Сейчас алименты для здорового ребёнка и ребенка-инвалида назначаются в одинаковом размере.

При этом Останина настаивает на том, чтобы резервный фонд правительства трогали. – Для того и название «Резервный фонд», – отметила депутат от КПРФ. Конкретные суммы депутаты намерены обсудить на очередных парламентских слушаниях. Через три недели, 28 ноября Дума приступит ко второму чтению бюджета.

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